Trunkenheit im Verkehr Rollerfahrer versucht, vor Verkehrskontrolle zu fliehen

Der Mann hatte nicht nur Alkohol, sondern auch Drogen konsumiert

BURGKIRCHEN. Am Donnerstag, den 09.01.2020, gegen 22:00 Uhr, fiel einer Streife der Polizeiinspektion Burghausen ein Fahrer eines Rollers auf, als dieser in Richtung Unterführung des Bahnhofs fuhr. Als die Streife versuchte, den Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, flüchtete dieser über die Fußgängerbrücke in Richtung Gendorf.

Der Fahrer konnte kurze Zeit später bei den Schrebergärten in Gendorf festgestellt werden.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Außerdem konnten deutliche Anzeichen für Drogenkonsum festgestellt werden. Anschließend wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Da der 36-Jährige nur eine Mofaprüfbescheinigung besitzt, der Roller jedoch 50 km/h fährt, wurden das Fahrzeug und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Ihr erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.