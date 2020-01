Unfall bei Feichten Eisige Fahrbahn und zu hohe Geschwindigkeit

LKW kam von der Fahrbahn ab

FEICHTEN. Am Mittwoch, 8. Januar, gegen 4 Uhr, befuhr ein 53-Jähriger aus Arnstorf mit einem Firmen-LKW die Kreisstraße AÖ 23 und kam bei Edelham aufgrund winterglatter Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr zwei Leitpfosten um und kam dann halbseitig in dem tiefen Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt. An dem LKW entstand nur geringer Sachschaden.