Ausgebüchst Polizei findet Schäferhund bei Garching

Das Tier ist wohlauf und sein Besitzer kann es im Tierheim Winhöring abholen

GARCHING. In der Nacht vom 01.01.2020 auf den 02.01.2020 lief ein herrenloser Schäferhund auf der Straße im Bereich Unterneukirchen und Garching a. d. Alz umher. Der Schäferhund konnte durch die Polizeiinspektion Altötting eingefangen werden. Nach einer kurzen medizinischen Versorgung durch die Tierklinik Töging am Inn konnte der Schäferhund in das Tierheim nach Winhörng gebracht werden. Der Schäferhund trug ein grau-schwarzes Nylonhalsband. Wer Hinweise auf den Besitzer des Schäferhundes geben kann bitte die PI Altötting verständigen. Tel.: 08671/96440 oder direkt mit dem Tierheim in Winhöring Kontakt aufnehmen.