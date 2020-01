Kein guter Jahresausklang 19-Jährige verunglückt am Silvestertag

Sie kam wegen Straßenglätte von der Straße ab

FEICHTEN. Am Dienstag, den 31.12.2019, gegen 12.15 Uhr, befuhr eine 19-Jährige aus Fridolfing mit ihrem Pkw Opel die Kreisstraße AÖ 23 von Feichten in Richtung Kirchweidach. Auf Höhe von Oberweidach kam sie aufgrund von Straßenglätte nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Die 19-Jährige wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Zur Absicherung der Unfallstelle waren die Freiwilligen Feuerwehren Feichten und Kirchweidach mit je 15 Mann sowie die Freiwillige Feuerwehr Tyrlaching mit neun Mann eingesetzt.