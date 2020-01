Kein friedlicher Jahreswechsel Schlägereien in der Silvesternacht

Zu viel Alkohol führt erst zu Streit und dann zu Schlägen mit Bierflaschen und Fäusten

LANDKREIS. Garching – Wechselseitige Körperverletzung

In der Silvesternacht kam es gegen 2 Uhr in Garching/Hart a.d.Alz, Mühlenstraße zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem 33-jährigen Tachertinger und einem 25-jährigen Garchinger.

Die beiden begannen auf einer Silvesterparty einen Streit, in dessen Verlauf der Tachertinger dem Garchinger eine leere Bierflasche auf den Kopf schlug. Dieser revanchierte sich dann mit Schlägen. Beide Beteiligten kamen leicht verletzt ins Krankenhaus nach Altötting. Beide waren mit jeweils über 2 Promille erheblich alkoholisiert.

Altötting – Körperverletzung

In der Silvesternacht kam es kurz nach Mitternacht zu einer Körperverletzung in der Trostberger Straße in Altötting. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es zwischen vier Beteiligten zum Streit wobei in dessen Verlauf der 45-jährige Altöttinger auf den am Boden liegenden 22-jährigen Altöttinger Geschädigten mehrmals einschlug. Durch die Schläge musste dieser leicht verletzt ins Krankenhaus nach Altötting.