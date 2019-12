Auto beschädigt Radler begeht Unfallflucht

Fahrradfahrer stieß gegen einen geparkten schwarzen Seat und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern

TRAUNSTEIN. Am Montag, 30.12.2019, gegen 16:30 Uhr, beobachtete ein Zeuge in Traunstein in der Güterhallenstraße, dass ein Fahrradfahrer gegen einen geparkten schwarzen Seat stieß.

Durch den Anstoß fiel die Verschalung des Außenspiegels zu Boden. Dabei entstand am Pkw ein Schaden von ca. 300 Euro

Der Radfahrer fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er war ca. 25 bis 30 Jahre alt, trug eine schwarze Jacke und eine beigefarbene Mütze.

Zeugen zu dem Vorfall sollen sich bei der Polizeiinspektion Traunstein melden, Tel. 0861/9873-0.