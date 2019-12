War der Neid schuld? Unbekannte(r) zerkratzt Porsche in Burgkirchen

Es entstand teuerer Sachschaden

BURGKIRCHEN. Am 27.12.2019 erschien eine 49-jährige Geschäftsführerin aus Burgkirchen bei der Polizeiinspektion und erstattete Anzeige da ihr Pkw beschädigt wurde. Sie hatte ihren Pkw Porsche am 23.12.2019 in der Zeit von 19.45 Uhr bis 23.45 Uhr in der Thalhauser Straße, in Burgkirchen, geparkt. Ein bislang unbekannter Täter verkratzte während dieser Zeit den Pkw mit einem unbekannten, spitzen Gegenstand. Der Sachschaden beträgt ca. 2500,- Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Burghausen unter der Tel.Nr. 08677/96910