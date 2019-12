Autos beschädigt Jugendliche im Zerstörungsrausch

Jugendliche wurden von einer Zeugin in der Tiefgarage beobachtet

NEUÖTTING. In einer Tiefgarage in Neuötting, Mühlgasse 20, kam es am 25.12.2019 gegen 16:30 Uhr zu mehreren Sachbeschädigungen an dort abgestellten Pkws.

Hierbei wurden größtenteils Seitenspiegel abgetreten. Zudem wurden die Embleme einiger Pkw entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von über 2500 Euro.

Laut einer Zeugin handelt es sich bei den Tätern um 4-5 Jugendliche im Alter von 15-17 Jahren. Darunter befand sich ein Mädchen. Sie trugen alle dunkle Kleidung.

Die PI Altötting bittet um sachdienliche Hinweise. Tel.: 08671/96440