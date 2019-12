Nach Streit mit der Freundin  Töginger fährt betrunken mit dem Auto weg

Der Fahrzeugschlüssel wurde vorübergehend und der Führerschein dauerhaft sichergestellt

TÖGING. Am Dienstag, 24. Dezember, kam es um 1 Uhr nachts in der Fichtenstraße in Töging a.Inn zur Trunkenheitsfahrt eines 42-jährigen Tögingers.

Vorausgegangen war ein Streit mit seiner Freundin. Diese teilte der Polizei dann mit, dass der Töginger mit dem Auto weggefahren sei.

Tatsächlich konnte er in Töging angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei ergab sich bei dem durchgeführten Alkotest ein Wert von knapp 1,1 Promille. Aufgrund dessen wurde ins Krankenhaus Altötting gefahren und dort eine Blutentnahme durchgeführt.

Der Fahrzeugschlüssel wurde vorübergehend und der Führerschein dauerhaft sichergestellt.