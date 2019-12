Wer kann Hinweise zur Tat und zum Verbleib der entwendeten Gegenstände machen?

BURGHAUSEN. Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit vom 20. Dezember, 21 Uhr bis zum 21. Dezember, gegen 17.30 Uhr, vor einer Pizzeria an der Piracher Straße in Burghausen einen Biergartentisch sowie mehrere Stühle, welche vor dem Lokal abgestellt waren.

Bei den Möbeln handelt es sich um Metallgestelle mit Holzauflage.

Wer kann Hinweise zur Tat und zum Verbleib der entwendeten Gegenstände machen? Die Polizei Burghausen ist unter 08677/9691-0 erreichbar.