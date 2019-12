Hinweise erbeten Einbruch in Lagergebäude in Kastl

Die Polizei Altötting bittet Anwohner der Bahnhofstraße oder Jahnstraße und weitere Zeugen um sachdienliche Hinweise. Tel. 08671/96440.

KASTL In der Zeit zwischen 20.12.2019, 16.00 Uhr und 21.12.2019, 11.30 Uhr wurde in einem zu einem Lagergebäude umfunktionierten freistehenden Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße eingebrochen. Der oder die Täter betraten das Gebäude vermutlich über die aufgehebelte Flügeltür an der Rückseite. Ferner wurde die Doppelverglasung der Eingangstür eingeworfen. Aus den Lagerräumlichkeiten wurde augenscheinlich nichts entwendet. Die Polizei Altötting bittet Anwohner der Bahnhofstraße oder Jahnstraße und weitere Zeugen um sachdienliche Hinweise. Tel. 08671/96440.