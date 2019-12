Zeugen gesucht Einbruch in Supermarkt-Rohbau

Größere Menge an Montageteilen aus Edelstahl geklaut

UNTERNEUKIRCHEN. In der Nacht von 19.12.2019 auf Freitag, 20.12.2019, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang in den EDEKA-Rohbau in Unterneukirchen, Rathausplatz 6.

Nach Aufhebeln einer Sicherungsverschalung stieg er in einen Lagerraum ein und entwendete eine Vielzahl von Edelstahl-Fittingen (Bögen, T-Stücke, Muffen) mit einem Durchmesser von 15 - 18 mm. Der entstandene Diebstahlsschaden dürfte sich auf ca. 1500 Euro belaufen.

Wem ist eine Person aufgefallen, welche sich nach Einbruch der Dunkelheit auf dem Baustellengelände aufhielt. Das Diebesgut wurde vermutlich in Schachteln abtransportiert.

Hinweise an die PI Altötting, Tel. 08671/9644-0.