Online-Einkauf schnell bereut Schnäppchen ersteigert – Ware bleibt aus

Ein Handwerker fiel bei einem ebay-Geschäft offensichtlich einem Betrüger zum Opfer

BURGHAUSEN. Ende Oktober war ein Handwerker aus dem südlichen Landkreis Altötting auf ebay-Kleinanzeigen auf ein Angebot aufmerksam geworden: Genau diese Abkantbank sollte seinen Werkzeugbestand ergänzen.

Der Mann überwies den Kaufpreis in Höhe von 2.000 Euro plus 500 Euro Versandkosten an den Anbieter in Irland. Als er später von seinem Kauf zurücktreten wollte, war der Verkäufer nicht mehr erreichbar. Nun hat der Handwerker den Vorgang angezeigt.

Den Ermittlungen der jetzt bearbeitenden Polizei Burghausen sind im Ausland aber Grenzen gesetzt.