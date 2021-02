Dammsanierung Staatsstraße 2148 bei Wiesenfelden ist ab Dienstag gesperrt

Der Damm des Großen Hammerweihers, auf dem die Staatsstraße 2148 bei Wiesenfelden im Landkreis Straubing-Bogen verläuft, muss dringend saniert werden. Dafür wird die Straße ab Dienstag, 23. Februar, für rund vier Wochen komplett für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Wiesenfelden. Als Sofortmaßnahme, um den Damm zu sichern, wird zunächst ein sogenannter Auflastfilter aufgebracht. Dabei wird der Unterboden abgegraben und ein Vlies sowie Schroppen eingebaut. Um diese Arbeiten möglich zu machen, sind zuvor Baumfällungen erforderlich: Diese beginnen voraussichtlich am 23. Februar. Ob die Sofortmaßnahme alleine ausreicht, um den Damm zu stabilisieren, wird sich anschließend zeigen: Bei Großbohrungen in bis zu zehn Meter Tiefe wird die Beschaffenheit und Stabilität des Dammes überprüft. Dann stellt sich heraus, ob weitere Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind.

Aus Sicherheitsgründen und um ein ungestörtes und effizientes Arbeiten zu ermöglichen, wird der Streckenabschnitt für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert. Sie verläuft in Fahrtrichtung Falkenstein ab der Einmündung nach Höhenberg auf der Kreisstraße SR47 sowie ab Höhenberg auf der Gemeindeverbindungsstraße von Höhenberg in Richtung Arrach und von dort auf der Kreisstraße CHA15 nach Eckerzell. In Fahrtrichtung Wiesenfelden beginnt die Umleitung an der Einmündung nach Hagnhöfen und führt auf der Kreisstraße SR46 nach Wiesenfelden.

Das Staatliche Bauamt Passau bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Beachtung der Sperrzeit und Benutzung der ausgeschilderten Umleitungsstrecke. Damit können Behinderungen und Beeinträchtigungen minimiert werden.