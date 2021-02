Stadt Straubing Aktion „Call/Click and Collect“ mit kostenlosem Lieferservice – Verlängerung bis 7. März

Unmittelbar nachdem die rechtlichen Voraussetzungen durch die Bundes- beziehungsweise Landesregierung geschaffen und den Geschäften dadurch „Click/Call and Collect-Angebote“ möglich waren, suchten die Werbegemeinschaft Straubing und das Stadtmarketing nach Möglichkeiten, hier unterstützend tätig zu werden. Entstanden ist schließlich eine Aktion unter dem Motto „Click/Call and Collect“ mit kostenlosem Lieferservice.

Straubing. Aufgrund der guten Nachfrage wird die Aktion nun bis 7. März verlängert. Aktuell sind über 100 Firmen im Internet unter www.einkaufen-in-straubing.de mit entsprechenden Angeboten und Werbeanzeigen gelistet. An der Aktion nehmen derzeit über 60 Geschäfte teil. Über 30 nutzen dabei auch den kostenlosen Lieferservice. Seit Beginn der Aktion wurden bisher circa 220 Kunden im Stadtgebiet und auch im Landkreis beliefert.

Auch jetzt können interessierte Betriebe ihre Angebote jederzeit kostenlos an das Stadtmarketing melden und sich an der Aktion beteiligen. Die Geschäfte bringen die bestellte Ware bis spätestens 13 Uhr zum Stadtmarketing. Ab 15 Uhr werden die abgegebenen Produkte durch das Taxiunternehmen „Gäubodentaxi“ an die Kunden ausgeliefert. Das heißt, dass alle Waren, die bis 13 Uhr gekauft werden auch am gleichen Tag geliefert werden. Die Waren, die nach 15 Uhr abgegeben werden, werden dann am Folgetag geliefert. Für Unternehmen, die nicht im Stadtzentrum liegen, werden die Waren im Geschäft abgeholt und dann durch das Taxiunternehmen an die Kunden ausgeliefert. Bestellt werden kann von Montag bis Freitag. Geliefert wird von Montag bis Samstag.

„Nutzen auch Sie die Möglichkeiten, in den Straubinger Geschäften einzukaufen und sich die Ware bequem und kostenlos nach Hause liefern zu lassen. Sie unterstützen dadurch maßgeblich die Einkaufsstadt Straubing in dieser für den Einzelhandel so schwierigen Zeit“, so die Verantwortlichen.