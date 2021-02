Statistik für 2020 Der nächste Rekord trotz Corona – fast 80.000 Straubingschecks verkauft

Auch im Geschäftsjahr 2020 konnte wieder ein neuer Absatzrekord für den Straubingscheck erreicht werden. Mit 78.936 verkauften Schecks konnte der bisherige Rekord noch einmal um über 9.000 Schecks gesteigert werden. Insgesamt wurden somit seit 2009 über 600.000 Straubingschecks verkauft.

Straubing. An die Verkaufsstellen wurden dabei in 2020 mit über 75.000 Schecks so viele ausgeliefert wie noch nie zuvor. Fast 600.000 Euro konnten trotz Lockdowns zurückgezahlt werden und blieben dadurch in den teilnehmenden Geschäften in Straubing.

Eine enorme Nachfrage verzeichnete der Straubingscheck dabei vor allem im zweiten Halbjahr 2020. Viele Unternehmen nutzten den Scheck, um Mitarbeiter für ausgefallene Volksfest- bzw. Weihnachtsfeier-Besuche zu entschädigen oder Corona-Boni auszubezahlen und trugen deshalb maßgeblich zu diesem sensationellen Ergebnis bei.

Aktuell sind über 103.000 Straubingschecks in Umlauf, auch das ist Rekord. „Wir wollen die sehr guten Verkaufszahlen auch in 2021 bestätigen. Natürlich haben wir große Hoffnung, dass die verkauften Schecks nach Beendigung des Lockdowns in großer Zahl in der Straubinger Geschäftswelt eingelöst werden“, betont Stadtmarketing-Leiter Matthias Reisinger. Ziel sei ganz klar ein neuer Rekord an eingelösten Straubingschecks.

Bereits zu Beginn des Jahres wurden wieder 15.000 neue Schecks nachgeordert, um die Bestände aufzufüllen. Die Schecks können auch per Mail an stadtmarketing@straubing.de gegen Rechnung bestellt werden. Diese werden dann im Rahmen von Call and collect kostenlos am selben Tag per Lieferservice zugestellt. Für Firmenkunden besteht auch weiterhin die Möglichkeit direkt beim Stadtmarketing die Straubingschecks in allen Mengen zu bestellen.

Infos über den Straubingscheck finden Kunden oder interessierte Geschäfte unter www.straubingscheck.de.