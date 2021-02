Coronavirus 17 neue positive Tests am Dienstag im Landkreis Straubing-Bogen

Zwar wurde vom RKI für Dienstag, 16. Februar, kein neuer positiver Test auf SARS-CoV-2 im Landkreis Straubing-Bogen gemeldet. Dies liegt jedoch an einem Übertragungsproblem. Denn dem Gesundheitsamt wurden am Dienstag 17 neue positive SARS-CoV-2-Tests gemeldet, die beim RKI in den nächsten Tagen entsprechend nachgetragen werden. Bei rund einem Viertel dieser Fälle liegt eine Virusmutation vor, dabei handelt es sich wohl um die britische Mutation (B.1.1.7).