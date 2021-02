Bis 22. März Neubesetzung der Beiräte der Stadt Straubing – Verlängerung der Bewerbungsfrist

Foto: 123rf.com

Der Stadtrat Straubing hat in seiner Sitzung am 23. November 2020 beschlossen, die Arbeit des Seniorenbeirats, des Beirats für Menschen mit Behinderung, des Familienbeirats sowie des Ausländer- und Migrationsbeirats auch in den kommenden Jahren fortzuführen. Die Stadt hat deshalb bereits Ende letzten Jahres interessierte Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, sich für eine Mitgliedschaft in den verschiedenen Beiräten zu bewerben.