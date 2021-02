Straubing Digitale Abschlussveranstaltung des Plastikvermeidungsprojekts „VerPlaPoS“

Im Oktober 2017 hat die Stadt Straubing als Koordinatorin zusammen mit der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf am TUM-Campus Straubing und verschiedenen weiteren wissenschaftlichen Einrichtungen, lokalen Partnern aus der Wirtschaft und diversen Institutionen das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Forschungsprojekt „VerPlaPoS“ zur Plastik(müll)vermeidung gestartet.

Straubing. Im Zuge des Projektes wurden Strategien zur Verpackungsvermeidung für ausgewählte Lebensmittel und Textilien (entlang der Wertschöpfungskette und beim Einkauf) entwickelt, erprobt und auf ihre ökologische Sinnhaftigkeit getestet.

Am 26. Februar findet um 17 Uhr eine digitale Abschlussveranstaltung des Projektes statt. Dabei werden neben allgemeinen Projektergebnissen auch die daraus resultierenden Handlungsempfehlungen für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen, aber auch für die Politik präsentiert und anschließend bei einer virtuellen Podiumsdiskussion diskutiert. An dieser Diskussion werden Staatsminister Bernd Sibler, die Bundestagsabgeordneten Alois Rainer und Erhard Grundl sowie Prof. Dr. Horst-Christian Langowski (Technische Universität München), Prof. Dr. Klaus Menrad (Hochschule Weihenstephan-Triesdorf) und Dr.-Ing. Saskia Ziemann (Projektträger Karlsruhe) teilnehmen.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Eine Anmeldung ist möglich bis zum 25. Februar im Internet unter www.plastikvermeidung.de oder per Mail an maria.lippl@straubing.de. Die Einwahldaten werden dann per Mail zugeschickt.