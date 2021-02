Info Buslinien der VSL fahren auch in der Faschingswoche nach Schulfahrplan

Foto: 123rf.com

Da die Faschingsferien in Bayern in diesem Jahr entfallen, findet auch der bisherige Wechselunterricht einzelner Abschlussklassen (Gymnasien, BOS, FOS etc.) in der Zeit vom 15. bis zum 19. Februar weiter statt.