Leitplanke muss erneuert werden Nach Lkw-Unfall – Kreisstraße SR45 bei Rottensdorf noch bis Donnerstagabend gesperrt

Nach einem Lkw-Unfall bei Rottensdorf (Gemeinde Loitzendorf) ist die Kreisstraße SR 45 weiterhin bis Donnerstagabend gesperrt.

Loitzendorf. Am Mittwoch, 10. Februar, war ein Lkw auf der abschüssigen Strecke in einer scharfen Kurve von der Fahrbahn abgekommen und hatte die Leitplanke durchbrochen. Vom Kreisbauhof Bogen wurde nach Rücksprache mit Polizei und Feuerwehr noch am Mittwoch der komplette Abschnitt der Kreisstraße vollständig gesperrt.

Aufgrund der in der Nacht herrschenden Witterungs- und Straßenverhältnisse war eine Bergung des Lkws erst am Donnerstagvormittag möglich. Nach dem Abtransport mit einem Sattelschlepper am Donnerstagnachmittag steht dann noch die Erneuerung der Leitplanke und kleinere Ausbesserungsarbeiten an der Straße durch den Kreisbauhof an, ehe die SR45 dann voraussichtlich im Laufe des Donnerstagabend wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.