Pandemie Aktuelle Corona-Informationen für die Stadt Straubing

Laut Mitteilung des Gesundheitsamts wurden am Dienstag, 9. Februar, sechs neue Infektionen mit dem Coronavirus in der Stadt Straubing gemeldet.

Straubing. Für die Stadt Straubing wird vom Landesamt für Gesundheit ein Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner von 31,39 (Stand 9. Februar, 8 Uhr) ausgewiesen. Die tagesaktuellen Fallzahlen können im Internet unter www.lgl.bayern.de abgerufen werden.

Bei einem routinemäßig durchgeführten Schnelltest im Seniorenheim St. Nikola wurden am Dienstag drei Bewohner positiv auf eine Corona-Infektion getestet. Die Ergebnisse der PCR-Tests stehen noch aus. Zwei der drei Personen haben bereits eine zweimalige Impfung erhalten. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wird im Heim kurzfristig eine Reihentestung durchgeführt, zudem ist ab sofort bis auf Weiteres kein Besuch in St. Nikola möglich.

Im gemeinsamen Impfzentrum von Stadt Straubing und Landkreis Straubing-Bogen ist nun auch Impfstoff von Astra Zeneca verfügbar. Dieser wird gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) des Bundes derzeit nur an Personen unter 65 Jahren verimpft. Dies bedeutet vor Ort entsprechend weitere logistische Herausforderungen. Zunächst wird dieser Impfstoff an Personen unter 65 der Prioritätsstufe 1 (zum Beispiel Personal mit besonders hohem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen oder Personal in medizinischen Einrichtungen mit engem Kontakt zu vulnerablen Gruppen etc.) verimpft, in weiteren Schritten dann an Personen unter 65 der neuen Prioritätenstufe 2 (zum Beispiel Personen und Tätige in Einrichtungen und in der Versorgung von Personen mit Demenz oder geistiger Behinderung etc.). Weiterhin verimpft werden in Stadt und Landkreis auch die Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna. Eine für diese Woche angekündigte Lieferung von Moderna wurde allerdings um eine Woche verschoben. Diese beiden Vakzine werden für die in der ersten Prioritätsstufe liegenden über 80-Jährigen verwendet. Aktuell (Stand Montagabend) wurden in Stadt und Landkreis rund 5.200 Erstimpfungen und mehr als 2.800 Zweitimpfungen durchgeführt.