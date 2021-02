Fraktionssitzung der Grünen „Ansiedlung des Amazon-Logistikzentrums ist kein Gewinn für Straubing“

Die Ansiedlung des Amazon-Logistikzentrums in Straubing-Sand wird von der Grünen Stadtratsfraktion nicht begrüßt.

Straubing. Die Fraktionsmitglieder machten sich bei ihrer digitalen Fraktionssitzung am Montagabend, 8. Februar, dafür stark, dass in der nächsten Stadtratssitzung am 22. Februar ein Bericht des Zweckverbands Hafen erfolgt, der für die Ansiedlung federführend ist.

Fraktionsvorsitzende Feride Niedermeier fasste es so zusammen: „Bisher sind alle Entscheidungen hinter verschlossener Tür gefasst worden. Das kann nicht sein, denn Amazon ist keine Firma wie jede andere. Der Konzern tritt seit Jahren durch Steuervermeidung in Erscheinung. Natürlich ist das Unternehmen sehr erfolgreich, aber Amazon verschafft sich Wettbewerbsvorteile, die dem Einzelhandel überall massiv schaden. Auch dem Einzelhandel in Straubing.“ Darüber hinaus sehen die Grünen auch das Verhalten von Amazon gegenüber den Gewerkschaften sehr kritisch. Die Fraktionsmitglieder zeigten sich überzeugt, dass die Summe aus möglicher Gewerbesteuereinnahmen und die Aufwendungen für die nötige Infrastruktur und weitere Kosten für die Stadt letztendlich negativ zu Buche schlagen wird.