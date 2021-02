Red Hand Day „Kinder gehören in die Schule, nicht in den Krieg“

Der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen Mitterfels-Haselbach-Ascha-Falkenfels-Steinach unterstützt den Red Hand Day.

Mitterfels. Am 12. Februar, dem Red Hand Day, fordern Menschen auf der ganzen Welt mit roten Handabdrücken, dass es keine Kindersoldaten und -soldatinnen mehr geben darf. Ziel der Aktion sind Politikerinnen und Politiker. Sie sollen ihren Einfluss geltend machen und die Forderungen des Red Hand Day umsetzen. „Rund 250.000 Mädchen und Jungen weltweit dienen in Armeen, Rebellengruppen und Paramilitärs als Kindersoldatinnen und Kindersoldaten. Wir schließen uns der Aktion des Red Hand Day an“, sagt Miriam Baumgartner, Vorsitzende des OV der Grünen, denn „Kinder gehören in die Schule, nicht in den Krieg. Kein Einsatz von Kindersoldatinnen und Kindersoldaten!“ Diesen Forderungen wolle man eine politische Stimme verleihen und die Politiker im Bundestag dazu aufrufen, sich für die Abschaffung von Kindersoldaten einzusetzen.