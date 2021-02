Landkreis Straubing-Bogen Elf neue positive SARS-CoV-2-Tests am Montag gemeldet – erste Astra-Zeneca-Impfstoffe eingetroffen

Elf neue positive Tests auf SARS-CoV-2 wurden am Montag, 8. Februar, vom RKI im Landkreis Straubing-Bogen gemeldet.

Landkreis Straubing-Bogen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach den offiziellen Zahlen des RKI (Stand Dienstag 0 Uhr) bei 76,1. Gemeldet wurde auch ein weiterer Todesfall an beziehungsweise mit Covid-19 im Landkreis. In den Landkreis-Kliniken werde derzeit drei Personen auf den Intensivstationen wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt (Stand Dienstagvormittag).

An Impfungen wurden bisher in Stadt und Landkreis rund 5.200 Erstimpfungen und mehr als 2.800 Zweitimpfungen (Stand Montagabend) durchgeführt. Am Dienstag wird auch für das gemeinsame Impfzentrum von Stadt Straubing und Landkreis Straubing-Bogen der erste Impfstoff von Astra Zeneca geliefert. Dieser wird gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) des Bundes derzeit nur an Personen unter 65 Jahren verimpft. Dies bedeutet vor Ort entsprechend weitere logistische Herausforderungen. Zunächst wird dieser Impfstoff nun an Personen unter 65 der Prioritätsstufe 1 (zum Beispiel Personal mit besonders hohem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen oder Personal in medizinischen Einrichtungen mit engem Kontakt zu vulnerablen Gruppen etc.) verimpft. In weiteren Schritten dann an Personen unter 65 der neuen Prioritätenstufe 2 (zum Beispiel Personen und Tätige in Einrichtungen und in der Versorgung von Personen mit Demenz oder geistiger Behinderung etc.).

Weiterhin verimpft werden in Stadt und Landkreis auch die Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna. Eine für diese Woche angekündigte Lieferung von Moderna wurde allerdings um eine Woche verschoben. Diese beiden Vakzine werden für die in der ersten Prioritätsstufe liegenden über 80-Jährigen verwendet.