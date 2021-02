Weil sich für viele Vereine die Frage stellt, ob die Jahreshauptversammlung weiterhin verschoben oder eventuell doch online durchgeführt werden soll, lädt der „Treffpunkt Ehrenamt“ am Landratsamt Straubing-Bogen zur Online-Vereinsschulung „Online-Versammlungen und Online-Wahlen sicher durchführen“ am Freitag, 26. Februar, um 19 Uhr, ein.

Landkreis Straubing-Bogen. Michael Blatz, freier Unternehmens- und Vereinsberater, wird in diesem Seminar (Dauer circa eine Stunde und 15 Minuten) am Beispiel des Online-Konferenz-Tools „Zoom“ sowie verschiedener Onlinewahl-Tools einige Möglichkeiten und Optionen zur sicheren Durchführung von Online-Versammlungen und Online-Wahlen beleuchten.

Das Online-Seminar wird mit „Zoom“ durchgeführt. Die Veranstaltung ist interaktiv, das heißt die Beteiligung der Teilnehmer ist ausdrücklich gewünscht. Empfohlen wird daher die Teilnahme über PC/Laptop mit Webcam und Mikrofon.

Anmeldungen werden bis 19. Februar 2021 per Mail an ehrenamt@landkreis-straubing-bogen.de oder unter der Telefonnummer 09421/ 973380 bei Gertraud Seifert entgegengenommen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der entsprechende Link zur Teilnahme an dieser Online-Schulung wird an die bei der Anmeldung verwendete Mail-Adresse übermittelt.

Die für Mittwoch, 3. März, geplante Präsenz-Vereinsschulung zum Thema „Organisation von Vereinsfesten“ kann leider aufgrund der Corona-Situation nicht stattfinden. Die bisherigen Anmeldungen werden gelöscht. Sollte durch eine Lockerung der Infektionsschutzmaßnahmen die Durchführung von Vereinsfesten im Sommer 2021 noch ermöglicht werden, wird kurzfristig ein neuer Termin bekanntgegeben.