Politik in Corona-Zeiten „Grundl grillt“ – Straubinger Abgeordneter bleibt in Kontakt mit den Bürgern

Die Corona-Pandemie dauert an, Kontakte sind weiter beschränkt. Das trifft jeden im Privat- und auch im Berufsleben. Auch Politiker sehen sich neuen Herausforderungen gegenüber. Normalerweise sind sie unterwegs in den Wahl- oder Stimmkreisen, sie besuchen Veranstaltungen, laden zu Sprechstunden ein. In Corona-Zeiten ist alles anders. Vieles verlagert sich ins Netz. Auch der Grüne Erhard Grundl, Bundestagsabgeordneter und Stadtrat in Straubing, ist online unterwegs – sein neues Format heißt „Grundl grillt“.

Straubing. Am Internet kommt heutzutage auch kein Politiker mehr vorbei – Facebook, Instagram, Twitter und Tik Tok werden genutzt. Neu ist „Clubhouse“ – auch da sind bereits erste Politiker aktiv. Auch Erhard Grundl aus Straubing sucht in Pandemie-Zeiten mit den sozialen Medien den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern. „Bereits im letzten Jahr fiel mir immer stärker auf, wie sehr doch die kleinen Begegnungen und Gespräche vor Ort in Niederbayern zwischen Menschen oder auch einfach, wenn man sich auf dem Stadtplatz trifft, fehlen. Deshalb wollte ich versuchen, diese Gespräche über alle großen und kleinen Dinge einfach und unkompliziert mit den aktuellen Mitteln wiederzubeleben. Auch die Möglichkeit, direkte Fragen der Zuschauerinnen zu berücksichtigen finde ich super“, sagt Grundl.

Am Donnerstag, 21. Januar, startete der Grünen-Abgeordnete mit „Grundl grillt“ – seinem neuen Online-Format über Zoom. Das Grillen ist dabei wörtlich gemeint – im Büro brutzelte sich Grundl vegetarische Tofuwürste, Grillkäse und Gemüse. Dazu gibt es Senf aus Bayern. So gerüstet stellte sich Grundl den Themen, die die Bürgerinnen und Bürger bewegen. Live dabei waren zwei weitere Mitglieder der Grünen – die Bundestagsabgeordnete Dr. Manuela Rottmann und Matthias Schwinger, Kreisrat in Deggendorf. Der Talk drehte sich um das Thema „Corona und das Geld“. Mittlerweile haben sich über 700 Menschen das Video angeschaut. Und es werden täglich mehr. Man ist also auch gut informiert, wenn man beim Talk nicht live dabei sein konnte.

Das Coronavirus ist aktuell natürlich das beherrschende Thema: „Ich denke, dass Corona uns alle auf die eine oder andere Art wirtschaftlich betrifft bzw. was wegen fehlendem Geld kaputt geht, wird uns lange lange fehlen, wie die Kulturhäuser und die Sportvereine“, so der Abgeordnete. Auch die Frage des Umweltschutzes ist eine derjenigen, die immer wieder gestellt wird, „der Klimawandel macht auch in Corona-Zeiten nicht halt“. Das Gesundheitssystem, der ÖPNV, Kultur und Feminismus – Themen, die ebenfalls bewegen. „Ich freue mich sehr über das Engagement der Leute, die an unserem Talk interessiert sind. Wir nehmen die Ideen alle mit auf. Aber was wir am Ende aufs Programm setzen, soll auch immer noch eine Überraschung bleiben. Nächstes Mal soll es um ,Agrar‘ und ,Ernährung‘ gehen. Für einen Grillabend ja naheliegend“, schmunzelt Grundl. Mit dabei sind dann ab 19 Uhr die niederbayerische Bezirksrätin Mia Goller und Karl Bär, Referent für Agrarpolitik beim Umweltinstitut München.

Das Internet, soziale Medien und andere Online-Formate sind für den Grünen-Abgeordneten tägliche Arbeitsmittel. Erhard Grundl hat nach eigener Aussage eine „gut gepflegte und aktuelle Website“, er ist auf Facebook, Instagram und Twitter unterwegs – hier finde man alle Informationen, die man benötige.

Am 10. Februar wird dann wieder gegrillt. Denn: Grundl will in Kontakt bleiben mit den Menschen. „Für mich ist ganz klar: Politik wird für die Bürgerinnen und Bürger gemacht. Ohne sie und ihren Input braucht man gar nicht erst anfangen. Es ist gerade jetzt sehr wichtig, alle möglichen Wege des Dialogs auszuprobieren“, so der Bundestagsabgeordnete. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.erhard-grundl.de.