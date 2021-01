Pandemie-Zeiten Unterstützung im Homeschooling und Homeoffice mit der „Gesundheitsregion plus“

Die fehlenden Austauschmöglichkeiten mit Kollegen, die Doppelbelastungen für Familien zwischen Homeoffice und Homeschooling, das Fehlen sozialer Kontakte und Ansprachemöglichkeiten sowie der Wegfall von Freizeitaktivitäten und Zerstreuungsmöglichkeiten – dass da einem manchmal die Decke auf den Kopf fällt, ist verständlich.

Straubing. Hier möchte die „Gesundheitsregion plus“ sowohl Erwachsene als auch Kinder und Familien mit Angeboten unterstützen. Unter www.gesundheitsregionplus-straubing.de finden sich Bewegungsangebote, Ernährungstipps und tolle Rezepte für Kinder und Familien unter der Rubrik „KiDS“.

Die Straubinger Akrobatiktanzgruppe „Flip Flops“ des VSV unter Leitung von Trixi Berg hat sich für Spaß und Bewegung in der Familie etwas ganz Besonderes ausgedacht: ein „Flip Flops“-Bewegungsmemory, das man kostenlos downloaden und ausdrucken kann. Karten basteln und garantiert ist für Spaß und Action im heimischen Wohnzimmer gesorgt.

Von der Stiftung Kindergesundheit findet man Impulse und Ideen für Familien zu umfassenden Gesundheitsaspekten sowohl für Kindergartenkinder (Tigerkids) als auch Schulkinder (die Rakuns). Hier finden auch Lehrkräfte Downloadmöglichkeiten zur Unterstützung der Kinder im Distanzunterricht. Diplom-Ökotrophologin Andrea Götz von der AOK hat ebenfalls wichtige Tipps für die Ernährung im Homeschooling für Sie zusammengefasst, denn wie in der Schule sind auch vor dem Bildschirm daheim regelmäßiges Trinken und gesunde Snacks zwischendurch für die Konzentration wichtig.

Erwachsene kommen durch ganz verschiedene Bewegungsangebote von Yoga über HIT, Core, Krafttraining und Mobilität/Rücken ebenfalls auf ihre Kosten. Die AOK stellt einen „Online-Fitnessclub“ mit über 500 verschiedenen Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung und auch über die Barmer erhält man Zugriff auf diverse Online-Trainingsvideos und digitale Rezeptsammlungen. Auch viele lokale Fitnessstudios bieten in dieser Zeit Online-Angebote. Es lohnt sich immer, bei seinem Studio nachzufragen. Die Studios sind auf die Mitgliedsbeiträge angewiesen und bieten daher auch interessante Gegenleistungen. Die Videos des Cross-Style-Camps sind auf der Homepage der „Gesundheitsregion plus“ ebenfalls verlinkt und halten ein umfassendes Repertoire an angeleiteten Ganzkörpertrainings bereit.

Für Senioren hat das P-Seminar des Anton Bruckner Gymnasiums in der Zusammenarbeit mit der Gesundheitsregion plus Übungen und Tipps für eine gesunde Ernährung im Alter entwickelt: der Flyer und die Videos können ebenfalls kostenfrei abgerufen werden.

„Uns ist es wichtig, gerade in dieser Zeit Impulse zu geben und entsprechende Angebote zusammenzustellen. Daher wird die Seite auch beständig aktualisiert und neue Angebote werden immer gerne aufgenommen“, so Sandra Krä. Die „Gesundheitsregion plus“ ist ein Netzwerkgremium, von daher sei die Bündelung von Angeboten und deren Bekanntmachung eine Kernaufgabe.

Wichtig ist, dass man in Bewegung bleibt und auf seine Gesundheit achtet, und „dass man sich gerade jetzt „Auszeiten schafft“ und sich „was gönnt“ und einfach mal den Kopf freibekommt“. Da sind Bewegung und frische Luft natürlich das A und O“, betont Sandra Krä. Wer Rückfragen oder weitere Anregungen hat, kann sich gerne bei der Geschäftsstelle der „Gesundheitsregion plus“ unter der Telefonnummer 09421/ 944-69174 (vormittags) oder per Mail an gesundheitsregionplus@straubing.de melden.