Aktuelle Info Stadtbusverkehr in Straubing ab 1. Februar

Die Stadtbusse in Straubing fahren ab dem 1. Februar (bis voraussichtlich 14. Februar) wieder nach dem normalen Fahrplan (wie an Schultagen), damit Schüler, die in die Notbetreuung beziehungsweise in den Präsenzunterricht müssen, die Einrichtungen wie gewohnt erreichen können. Es entfallen allerdings vorläufig folgende Verstärkerfahrten.