Coronavirus 13 neue positive Tests im Landkreis Straubing-Bogen

13 neue positive Tests auf SARS-CoV-2 wurden am Mittwoch, 27. Januar, im Landkreis Straubing-Bogen gemeldet.

Landkreis Straubing-Bogen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach den offiziellen Zahlen des RKI (Stand Mittwoch 0 Uhr) bei 129,5.

Auf den Intensivstationen der Kreisklinken werden vier Personen mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt (Stand Mittwochvormittag). Gemeldet wurde auch ein weiterer Todesfall an beziehungsweise mit Covid-19 im Landkreis.

Am Dienstag wurden weitere 150 Personen im gemeinsamen Impfzentrum von Stadt und Landkreis geimpft, so dass die Zahl der Erstimpfungen in Stadt und Landkreis mittlerweile bei rund 3.900 (Stand Dienstagabend) liegt.