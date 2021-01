Distanzunterricht Eine Millionen Euro für Lehrer-IT-Geräte – Zellmeier betont Wichtigkeit der IT-Ausstattung für Lehrer

Die Anforderungen an die schulische IT-Ausstattung hat sich nachhaltig verändert, dazu gehört auch das Equipment für Lehrer. Wie Landtagsabgeordneter Josef Zellmeier nun mitteilte, können sogenannte Lehrerdienstgeräte seit dieser Woche offiziell bestellt werden.

Laberweinting. „Für ein zeitgemäßes Arbeiten und Unterrichten benötigen die Lehrkräfte die erforderliche digitale Ausstattung, die einen zuverlässigen Zugang zu den IT-Ressourcen der Schule sowie die rechtssichere digitale Kommunikation mit den Schülern, Erziehungsberechtigten, aber auch dem Kollegium ermöglicht“, so Zellmeier.

Der Freistaat Bayern stellt nun zusammen mit dem Bund insgesamt 92,8 Millionen Euro für die Beschaffung von Lehrerdienstgeräten bereit. Auf Niederbayern entfällt ein Budgetbetrag von insgesamt rund 8.773.000 Euro, speziell für Schulen in der Region Straubing-Bogen sind es 1.004.000 Euro. Davon gehen 432.000 Euro an die Stadt Straubing, 441.000 Euro an den Landkreis Straubing-Bogen und 131.000 Euro an den Berufsschulverband Straubing-Bogen. „Dieses Sonderbudget für Lehrerdienstgeräte ist bereits für die entsprechenden Schulen in der Region reserviert“, betonte Haushaltsausschussvorsitzender Zellmeier, der in diesem Zusammenhang auf eine zügige Bestellung der Schulaufwandsträger setzt – „nur so kann in diesen herausfordernden Zeiten den Lehrkräften auch schnell geholfen werden.“

Besonderen Dank richtete Zellmeier an Bundestagsabgeordneten Alois Rainer, der sich in der Berliner Regierungskoalition für eine gute finanzielle Unterstützung der Schulen eingesetzt hat. In Zeiten von Distanzunterricht müsse das Lernen für die Schüler digital organisiert werden. Im Zuge des „DigitalPakt Schule“ konnten bereits Schüler, die keinen Zugriff auf ein mobiles Endgerät hatten, mit Leihgeräten ausgestattet werden. „Die Lehrkräfte erhalten nun für den Dienstgebrauch ebenfalls mobile Endgeräte, um die Arbeitsbedingungen im Distanz-, aber auch im Präsenzunterricht deutlich zu verbessern. Dabei kann zugleich rechtlichen und technischen Problemen wirkungsvoll begegnet werden, die sich etwa durch die Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten ergeben haben“, erklärte Zellmeier weiter.

Nach den positiven Erfahrungen aus dem „Sonderbudget Leihgeräte“ zur Beschaffung von Schülerleihgeräten wurden bei der Ausgestaltung der „Sonderbudgets Lehrerdienstgeräte“ Antragshindernisse beseitigt und der Weg für eine unbürokratische schnelle Hilfe eröffnet.