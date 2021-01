66 Wunschzettel Aktion in Straubing – Kinderwünsche wurden wahr

Foto: Stadt Straubing

66 Wunschzettel haben das Stadtmarketing und die „Gesundheitsregion plus“ vor Weihnachten an den Pergolen am Stadtplatz in Straubing angebracht. Die Aktion fand, wie im letzten Jahr, großen Anklang.