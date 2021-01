Vier neue positive Tests auf SARS-CoV-2 wurden am Montag, 18. Januar, im Landkreis Straubing-Bogen gemeldet.

Landkreis Straubing-Bogen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach den offiziellen Zahlen des RKI (Stand Montag 0 Uhr) bei 117,7.

Gemeldet wurde auch ein weiterer Todesfall im Landkreis an beziehungsweise mit Covid-19.

Die Impfungen wurden am Montag mit den Zweitimpfungen in den bisher bereits geimpften Einrichtungen fortgesetzt. Dies wird auch am Dienstag so weitergehen.