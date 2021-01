Landkreis informiert „Winterpause“ der Fähre ab 18. Januar vorbei – Posching verkehrt dann wieder an den Werktagen

Die Winterpause ist (fast) vorbei. Zumindest bei der Donaufähre Posching zwischen den Orten Mariaposching (Landkreis Straubing-Bogen) und Stephansposching (Landkreis Deggendorf). Ab Montag, 18. Januar, verkehrt die Posching wieder.

Landkreis Straubing-Bogen. Und das an den Werktagen (Montag bis Freitag) von 6.30 Uhr bis 17.45 Uhr. Diese erweiterten Zeiten auch im Winter, die im Vorjahr erstmalig dank der Möglichkeiten der neuen Fähre (technische Voraussetzungen auch bei schlechtem Wetter, verbesserte Arbeitsbedingungen für die Fährleute) eingeführt werden konnten, haben sich bewährt.

Unverändert bleibt es aber dabei, dass die Fähre bis einschließlich März nicht an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen in Betrieb ist. Erst ab 1. April, wenn der Radverkehr wieder zunimmt, wird die Fähre auch an diesen Tagen im Einsatz sein.

Auf der Fähre und im Wartebereich gilt Maskenpflicht, darüber hinaus wird auf die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen hingewiesen.