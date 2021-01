Ab 18. Januar Verkehrsverbund stellt Fahrpläne im Landkreis Straubing-Bogen auf Ferienbetrieb um

Der Verkehrsverbund Straubinger Land (VSL) wird ab Montag, 18. Januar, seine Fahrpläne im Überlandlinienbusverkehr komplett auf Ferienbetrieb umstellen. Dies ist zunächst einmal bis Ende Januar so vorgesehen.

Landkreis Straubing-Bogen. Der Verkehrsverbund Straubinger Land (VSL) wird ab Montag, 18. Januar, seine Fahrpläne im Überlandlinienbusverkehr komplett auf Ferienbetrieb umstellen. Dies ist zunächst einmal bis Ende Januar so vorgesehen.

Das weitere Vorgehen wird dann Ende Januar festgelegt, je nach den weiteren Entwicklungen der Pandemie und den daraus resultierenden Entscheidungen zum Schulbetrieb und zum öffentlichen Leben.

Eltern, die eine notwendige Notbetreuung in den Schulen in Anspruch nehmen wollen, aber laut Ferienfahrplan keine Verbindung zur jeweiligen Schule besteht, bitten wir, sich direkt mit dem Linienbetreiber in Verbindung zu setzen.

Weitere Infos gerne bei den jeweiligen Verkehrsunternehmern oder der VSL unter der Telefonnummer 09421/ 755985 oder im Internet unter www.vsl-bus.de.