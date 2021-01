Elf neue positive Tests auf SARS-CoV-2 wurden am Dienstag, 12. Januar, im Landkreis Straubing-Bogen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach den offiziellen Zahlen des RKI (Stand Dienstag 0 Uhr) bei 179,0.

Landkreis Straubing-Bogen. Auf den Intensivstationen der Kreiskliniken befinden sich wegen einer Covid-Erkrankung derzeit vier Personen (Stand Dienstagvormittag).

Am Montag wurden weitere 179 Personen (Bewohnerinnen und Bewohner und Personal) in Senioren- und Altenpflegeheimen geimpft. Damit wurden bisher im Landkreis Straubing-Bogen und in der Stadt Straubing insgesamt rund 1.775 Personen (Stand Montagabend) geimpft.