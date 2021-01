Landkreis Straubing-Bogen 14 neue positive SARS-CoV-2-Tests und drei weitere Todesfälle am Wochenende gemeldet

Foto: 123rf.com

14 neue positive Tests auf SARS-CoV-2 wurden am Wochenende im Landkreis Straubing-Bogen gemeldet – am Samstag, 2. Januar, sechs Tests, am Sonntag, 3. Januar, acht Tests.