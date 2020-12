Stellungnahme Flächenversiegelung an der Schule St. Wolfgang in Straubing – KJF weist Kritik des Bund Naturschutz zurück

„Die KJF ist sehr überrascht über die Aussagen von Johann Meindorfer vom Bund Naturschutz. Bei einer kurzen telefonischen Anfrage hätten wir ihm gerne erläutert, dass es sich hier um eine vorübergehende Befestigung während der Generalsanierung mit Neubau der Bildungszentrums St. Wolfgang handelt“, so Michael Eibl Direktor der KJF, zur Kritik des Bund Naturschutz an einer Flächenversiegelung an der Schule St. Wolfgang an der Regensburger Straße in Straubing.