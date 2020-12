Landkreis Straubing-Bogen 42 neue positive SARS-CoV-2-Tests am Mittwoch

Foto: 123rf.com

42 neue positive Tests auf SARS-CoV-2 wurden am Mittwoch, 16. Dezember, im Landkreis Straubing-Bogen gemeldet. Darunter auch ein Fall aus dem Kindergarten St. Elisabeth in Pfaffenberg und der Grundschule in Ascha.