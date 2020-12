In Straubing So fährt in den kommenden Wochen der Stadtbus

Foto: 123rf.com Die Stadtwerke Straubing informieren zum Busfahrplan in den kommenden Wochen. Straubing. Der Pendelbusverkehr vom Großparkplatz am Hagen zum Theresienplatz wird am Donnerstag, 17. Dezember, bis auf Weiteres eingestellt. In der gesamten Woche bis 18. Dezember fahren die Stadtbusse noch nach dem normalen Fahrplan, damit Schüler, die in die Notbetreuung müssen, die Schulen wie gewohnt erreichen können. Ab Montag, 21. Dezember, bis voraussichtlich 8. Januar 2021 fahren die Stadtbusse nach dem Ferienfahrplan. Bitte beachten: Die Maskenpflicht gilt nicht nur in den Stadtbussen sondern auch an den Haltestellen.