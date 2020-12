Landkreis Straubing-Bogen 15 neue positive SARS-CoV-2-Tests am Montag – drei Todesfälle

15 neue positive Tests auf SARS-CoV-2 wurden am Montag, 14. Dezember, im Landkreis Straubing-Bogen gemeldet. Am Sonntag und Montag waren darunter auch positive Fälle im Klinikum Mallersdorf, die bereits am Montagnachmittag gesondert vermeldet wurden.

Landkreis Straubing-Bogen. Nicht alle diese Fälle haben aber ihren Wohnsitz im Landkreis Straubing-Bogen, sodass nicht alle in der Zahlenstatistik des Landkreises enthalten sind. Am Klinikum finden weiterhin fortlaufende Tests aller Mitarbeiter statt. Ebenso wurde am Montag eine erneute Reihentestung in den Gemeinschaftsunterkünften in Mallersdorf und in Pfaffenberg durchgeführt.

Aktuell bekannt wurde auch je ein Fall in einer 6. Klasse der Mittelschule Geiselhöring, einer 7. Klasse der Realschule Aiterhofen und einer 9. Klasse der Realschule Mallersdorf. Die notwendigen Quarantänemaßnahmen wurden veranlasst. Gemeldet wurden auch drei weitere Todesfälle aus dem Landkreis an beziehungsweise mit Covid-19. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach den offiziellen Zahlen des RKI (Stand Montag 0 Uhr) bei 167,1. Weiterhin gelten die „Hotspot“-Regelungen gemäß der Zehnten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung für eine Inzidenz höher 200. In den Kreiskliniken befinden sich fünf Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung auf den Intensivstationen (Stand Montagmittag).