Stadtwerke informieren Stadtbusverkehr in Straubing ab 21. Dezember nach dem Ferienfahrplan

Foto: 123rf.com

In der gesamten Woche bis Freitag, 18. Dezember, fahren die Stadtbusse in Straubing noch nach dem normalen Fahrplan, damit Schüler, die in die Notbetreuung müssen, die Schulen wie gewohnt erreichen können.