„Kleine Maßnahme, große Wirkung“ Zusätzliche Absperrgitter sollen Verkehrssicherheit am Schulzentrum in Bogen erhöhen

Landrat Josef Laumer, Helmut Winklmeier (Ordnungsamt Stadt Bogen), Bogens Bürgermeisterin Andrea Probst, Roland Kappelmann (Polizeiinspektion Bogen) und Rita Kienberger (Sachgebiet Verkehrswesen am Landratsamt). Foto: LRA Straubing-Bogen

Seit Jahren werden die Verkehrssicherheitsmaßnahmen am Schulzentrum in der Pestalozzistraße in Bogen immer weiter ausgebaut. Das aktuellste Projekt sind nun drei neue Absperrgitter an den Einsteigestellen der Bushaltestellen.