Kommunalpolitik Straubinger Grüne wollen Räumung der Radwege verbessern

Am Samstag, 5. Dezember, trafen sich die Mitglieder der Grünen-Stadtratsfraktion Straubing zur Fraktionssitzung. Corona-bedingt als Videokonferenz.

Straubing. Gemeinsam besprach man unter die Tagesordnungspunkte für den kommenden Haupt- und Finanzausschuss sowie für die Sitzung des Stadtrates am 14. Dezember. Intensiv wurde das Nachhaltigkeitskonzept der Stadt diskutiert, das in der Dezembersitzung des Stadtrats zur Abstimmung gestellt werden wird. Einig waren sich die Fraktionsmitglieder in der Einschätzung, dass das Konzept lediglich einen Rahmen vorgeben sollte, der weiterer inhaltlicher Bearbeitung bedarf. „Wir schlagen vor, entscheidungsreife Sachen sofort in Angriff zu nehmen“, erklärt die Fraktionsvorsitzende. Andere Teile des Nachhaltigkeitskonzeptes, wie etwa im Baubereich, bedürfen laut den Grünen weiterer Nachjustierung und auch der Schulung der zuständigen Mitarbeiter.

Konkret wurde es bei einem Antrag, den die Fraktion zur Reinhaltung der städtischen Radwege von Schnee und Eis in den Stadtrat einbringen will. „Um dem Label ,fahrradfreundliche Stadt‘ wirklich gerecht zu werden, muss Straubing gerade in den Wintermonaten noch einiges bei der Räumung der Radwege verbessern“, sagte Stadtrat Jürgen Steinmetzer. Mit ihrem Antrag geben die Grünen der Verwaltung konkrete Vorschläge für mehr Sicherheit auf den Radwegen an die Hand.