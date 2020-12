Kreis Straubing-Bogen „Wirte wollen mit Respekt behandelt werden“ – lokale CSU sichert DEHOGA-Kreisverband Unterstützung zu

Dass man gemeinsam nach Lösungen suchen will, darüber waren sich der DEHOGA-Kreisverband Straubing-Bogen um seinen Vorsitzenden, Hotelier Markus Schmelmer aus Rettenbach, und die CSU-Mandatsträger aus der Region mit Landtagsabgeordnetem Josef Zellmeier an der Spitze am Ende des Arbeitstreffens im Hotel Gut Schmelmerhof einig.

Landkreis Straubing-Bogen. Dies hatte der stellvertretende Landrat Andreas Aichinger (Sankt Englmar) initiiert, um die aktuelle Situation und deren Auswirkungen für die Gastronomie und Hotellerie, insbesondere auch im Landkreis Straubing-Bogen, zu erörtern. Markus Schmelmer bedankte sich für die Möglichkeit, der Gastronomie auf diese Weise Gehör verschaffen zu können. Er führte aus, dass es nicht ausschließlich der „Lockdown-light“ sei, der für Missmut sorge. Das Unverständnis habe schon mit dem kurzzeitigen Beherbergungsverbot im Herbst begonnen. Genau dieses hätte nämlich zu einer wahrlich vermeidbaren Welle von Stornierungen geführt.

Im Moment seien es dann vor allen Dingen die meist kurzfristigen Entscheidungen der politisch Verantwortlichen, die den verdienten Respekt für den ganzen Wirtschaftszweig Gastronomie und die dort Tätigen vermissen lassen, so der Hotelier weiter. „Wir waren gezwungen, unsere Betriebe ohne Vorwarnung innerhalb von nur vier Tagen komplett zu schließen.“ Dass es sich hierbei um einen logistischen Kraftakt handle, könne man alleine an der Warendisposition erläutern. So hätten viele hochwertige Güter, ohne Gäste kein Wunder, letztlich weggeschmissen werden müssen. „Eigentlich eine Sünde“, befanden auch die beiden anwesenden Stellvertreter Schmelmers, Alexander Pielmeier (Kinderhotel Simmerl) und Franz Fischer (Landgasthof – Metzgerei Fischer Veri) unisono.

Bundestagsabgeordneter Alois Rainer eröffnete dann die Diskussion seitens der Politik. „Wir alle verstehen Euch und Eure Anliegen, definitiv. Weder Bundes- noch Staatsregierung haben sich die getroffenen Entscheidungen leicht gemacht und gerade die Schließung der Gastronomie ausführlich diskutiert. Das stark ansteigende Infektionsgeschehen aber hat zum zügigen Handeln gezwungen!“ Sicher sei es das große Ziel gewesen, die Zahlen mit den beschlossenen Maßnahmen spürbarer zu senken, beteuerte Rainer, zumindest aber habe man die Kurve abflachen können. „So ehrlich müssen wir trotz aller Kritik schon sein!“

DEHOGA-Chef Schmelmer erwiderte darauf, dass jedoch gerade die Gastronomie, auch den offiziellen Zahlen des RKI nach, ganz sicher kein Infektionsherd gewesen sei. Im Gegenteil, seine Kollegen, wie auch er, hätten alles Menschenmögliche getan, um mit ausgeklügelten Hygienekonzepten die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten. Darüber hinaus habe man in Desinfektionsvorrichtungen aller Art nicht unerheblich investiert. Dies konnte Sankt Englmars Bürgermeister Anton Piermeier, der sich im Grundsatz wie sein Stellvertreter Andreas Aichinger nur wenig erfreut über Schließung der Gastronomie zeigte, in vollem Umfang bestätigen. „Trotz unserer sehr hohen Besucherzahl im Sommer mussten wir, Gott sei Dank, nicht eine einzige COVID-Infektion verzeichnen“.

„Wenn die Schließung unumgänglich ist und nun weiter Bestand hat, dann müssen die versprochenen Hilfen einfach viel schneller ankommen“, monierten die Verantwortlichen auf Seiten des DEHOGA weiter. „Es dürfe nicht angehen, dass man Ende November mit einem Abschlag abgespeist werde und dann weitere Wochen zuwarten müsse, ehe die Gelder fließen. Zellmeier stimmte dieser Aussage im Wesentlichen zu und merkte deutlich an, dass hier vor allen Dingen auch der Bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ein höheres Tempo an den Tag legen müsse. Dem pflichtete Alois Rainer bei. Der Bund stelle den Ländern hohe finanzielle Mittel zur Verfügung, um die Schäden im Gastgewerbe auszugleichen. Er versprach wie sein Kollege aus dem Landtag, sich für die Beschleunigung der Zahlungen einzusetzen. „Da muss es jetzt scheppern, das geht so gar nicht“.

Markus Schmelmer nahm dieses Versprechen der Abgeordneten natürlich gerne auf, erinnerte aber, dass die so stark propagierte Hilfe, 75 Prozent des Umsatzes des Vergleichszeitraums im Vorjahr, so nicht ganz korrekt seien. Schließlich würden der Digitalbonus oder auch die klassische Wirtschaftsförderung angerechnet, obwohl dies im Grunde ganz andere Baustellen seien. CSU-Kreisvorsitzender Zellmeier erklärte dazu, dass man bereits in Gesprächen sei, die De-minimis Grenzen anzuheben. So könnte die Förderung besser ausgeschöpft werden. Letztlich zuständig dafür aber sei Europa. Auch Manfred Weber tue hier schon, was er könne. Die Befürchtung, dass sich der Fachkräftemangel durch den „Lockdown-light“ weiter verschärfe, konnte nicht abschließend aus der Welt geschafft werden. Hier helfe letztlich nur die Öffnung, so die einhellige Meinung.

Landrat Josef Laumer bat die Gastronomen und Hoteliers, trotz aller Probleme, den Kopf jetzt nicht in den Sand zu stecken. „Sie sorgen ja nicht nur mit höchsten Genüssen für unser leibliches Wohl, ein Gasthaus oder aber auch ein Hotel ermöglichen uns darüber hinaus gesellschaftliches Miteinander und im Urlaub erholsame Momente. Wir brauchen Sie, auch nach Corona!“, wandte er sich den Vertretern des Berufsstandes zu. „Bitte gebt uns Planungssicherheit, wir brauchen Perspektiven, jetzt!“, lautete der abschließende Appell der DEHOGA-Spitze aus dem Kreisverband Straubing-Bogen. „Wir möchten arbeiten und mit viel Herzblut für unsere Gäste da sein! Mit ,Auf‘ und ,Zu‘ aber geht das nur spärlich.“ Aus der eigenen unternehmerischen Erfahrung sprach nun noch Bundestagsabgeordneter Rainer, der diesen Wunsch für „nur nachvollziehbar“ hielt. Er sagte: „Eines muss klar sein, wenn geöffnet wird, dann muss auch offenbleiben. Alles andere wäre realitätsfern.“

Bezirksrat Franz Schreyer weitete in seinen Schlussworten den Blick über die Gastronomie hinaus aus. Auch die Lieferanten, das Handwerk und nicht zuletzt die Landwirtschaft litten unter der aktuellen Schließung. Es betreffe natürlich die Gesamtwirtschaft. Das dürfe man keinesfalls vergessen. Stellvertretender Landrat Andreas Aichinger sagte ob der konstruktiven Debatte und dem echten Willen Verbesserungen zu erreichen, am Ende allen ein Vergelt’s Gott. Bürgermeister Anton Piermeier verabschiedete die Teilnehmer mit dem für Sankt Englmar mittlerweile typisch gewordenen #bisboidimwoid und der Hoffnung, ein baldiges Wiedersehen in offenen Gaststätten verbringen zu dürfen …