Stadtwerke informieren Stadtbusverkehr in Straubing an den Adventssamstagen

An den vier Adventssamstagen vor Weihnachten verkehren die Stadtbusse in Straubing nach dem im Samstagsfahrplan mit „W“ gekennzeichneten Kursen.

Straubing. Letzte Abfahrt ab Ludwigsplatz ist je nach Linie zwischen 18.15 und 18.45 Uhr. Auch der Pendelbus verlängert in der Vorweihnachtszeit seine Fahrzeiten. An den vier „langen“ Samstagen vor Weihnachten fährt der Pendelbus, wie unter der Woche, in der Zeit von 9 bis 18.15 Uhr im Zehn-Minuten-Takt zwischen dem Großparkplatz am Hagen und dem Theresienplatz. Der letzte Kurs fährt ab Stadttheater um 18 Uhr und ab Theresienplatz um 18.05 Uhr.

Die sonst üblichen vier „langen“ Donnerstage vor Weihnachten mit Fahrzeiten bis 20.15 Uhr entfallen jedoch in diesem Jahr.