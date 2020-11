Pandemie Weitere Corona-Fälle an Straubinger Schulen und in Gemeinschaftsunterkunft

Foto: 123rf.com

Neben den in der letzten Woche bereits gemeldeten Corona-Fällen in Straubing im Kinderhaus Don Bosco und dem Anton-Bruckner-Gymnasium, wurde laut Information des Gesundheitsamts zwischenzeitlich auch in einer sechsten und einer achten Klasse der Jakob-Sandtner-Realschule sowie einer zwölften Klasse im Fachbereich Ernährung und Versorgung der Marianne-Rosenbaum-Schule und einer zehnten Klasse der Steuerfachangestellten an der Berufsschule II jeweils eine infektiöse Person festgestellt.