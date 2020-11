Pandemie 34 neue positive Tests auf SARS-CoV-2 im Landkreis Straubing-Bogen am Mittwoch

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 19. November, wurden 34 neue positive Tests auf SARS-CoV-2 aus dem Landkreis Straubing-Bogen gemeldet. Mittlerweile sind auch alle Tests aus der Reihentestung im BRK-Heim in Bogen ausgewertet, die 40 noch fehlenden Abstrichergebnisse am Donnerstag eingetroffen.