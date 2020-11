Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Straubing-Bogen lag am Montag, 16. November, laut den offiziellen Zahlen von RKI (Stand 0 Uhr Montag) und LGL (Stand 8 Uhr Montag) bei 155,3 und war damit gegenüber dem Wochenende erstmalig seit längerer Zeit wieder stark fallen.

Landkreis Straubing-Bogen. Am Montag wurden sieben neue positive Tests auf SARS-CoV-2 im Landkreis bekannt. Nach einem positiven Fall im BRK-Heim in Bogen findet dort am Dienstag eine Reihentestung aller 94 Bewohnerinnen und Bewohner und 86 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter statt, nachdem auch Schnelltests bereits bei mehreren Personen angeschlagen haben.

Auf den Intensivstationen der Kreiskliniken befinden sich drei Covid-Patienten (Stand Sonntag).