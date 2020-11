Zwei Todesfälle 28 neue positive Tests im Landkreis Straubing-Bogen am Mittwoch

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Straubing-Bogen lag am Mittwoch, 11. November, laut den offiziellen Zahlen von RKI (Stand 0 Uhr Mittwoch) und LGL (Stand 8 Uhr Mittwoch) bei 184,9.

Landkreis Straubing-Bogen. Am Mittwoch wurden 28 neue positive Tests auf SARS-CoV-2 im Landkreis bekannt. Unter den positiv Getesteten ist auch ein weiterer Fall aus dem Leonhard-Kaiser-Heim in Bogen, auch am Dienstag gab es dort einen weiteren Fall. Insgesamt sind dort also mittlerweile 37 Bewohnerinnen und Bewohner infiziert.

Aktuell infiziert sind im Landkreis 248 Personen. Auf den Intensivstationen der Kreiskliniken befinden sich drei Covid-Patienten (Stand Dienstag). Zum ersten Mal seit über fünf Monaten gibt es auch wieder zwei Todesfälle im Landkreis, die an beziehungsweise mit Corona verstorben sind.